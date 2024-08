Schulanmeldungen in Erkelenz Was Eltern jetzt wissen müssen

Die Kinder können auf Antrag der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind. Anträge der erziehungsberechtigten Personen sind am Anmeldetag unmittelbar bei der zuständigen Schulleitung abzugeben. Die Entscheidung trifft die Schulleitung.