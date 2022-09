Schützenkönig Christian Helpenstein : Schießen in Ostwestfalen, Feiern in Erkelenz

Christian Helpenstein steht vor einem stressigen Samstag. Foto: Günter Passage

Erkelenz Christian Helpenstein feiert diesen Samstag in Erkelenz sein Schützenfest als König. Doch just am gleichen Tag wird im Kreis Paderborn der Bundeskönig ermittelt. Wie er beides unter einen Hut bringen möchte.

Sein Samstag wird lang und anstrengend: Christian Helpenstein, Brudermeister der Erkelenzer Schützenbruderschaft „Unserer lieben Frau“ und amtierender Bezirkskönig, macht sich schon in den frühen Morgenstunden des Samstags auf den Weg in den Delbrücker Stadtteil Ostenland im Kreis Paderborn. Beim großen Bundeskönigsschießen wird die neue ranghöchste Majestät ermittelt – ausgerechnet an dem Tag, an dem auch die Erkelenzer im Rahmen der Burgkirmes ihr Schützenfest feiern. Als aktueller Bezirkskönig hat sich Helpenstein automatisch dafür qualifiziert. Er hofft außerdem auf die Chance, der nächste Diözesankönig der Aachener Diözese zu werden. Trainiert hat der Erkelenzer dafür in der Kleinkaliber-Schießanlage des SSV Tüschenbroich. Für die Hin- und Rückfahrt hat er rund viereinhalb Stunden Zeit einkalkuliert.

Danach ist sein Terminkalender in Erkelenz eng getaktet: Der traditionelle Empfang beim Schützenkönig, also bei ihm, mit Maiensetzen beginnt um 15.30 Uhr, die Festmesse zum Patronatsfest um 17 Uhr. Der Festzug mit zahlreichen Gastbruderschaften bewegt sich ab 18 Uhr durch die Erkelenzer Innenstadt, Königsball und Schützenparty werden eine Stunde später in der Stadthalle gefeiert. Die Burgkirmes möchte er auch noch besuchen.

Bundesschützenkönig zu werden, ist für ihn eine einmalige Chance, die er nicht verpassen möchte, sagt Christian Helpenstein: „Wer bereits Bundeskönig war, darf nicht mehr an diesem Schießwettbewerb teilnehmen. Generell darf man nur alle fünf Jahre teilnehmen.“

(dg)