Schützenfest in Erkelenz Bruderschaften freuen sich auf die Saison

An diesem Samstag, 13. April, geht es los: Mit dem Bezirkskönigsabend startet die Schützenfestsaison in Erkelenz und seinen Dörfern. In Immerath werden sich am Abend die Majestäten aller Bruderschaften einfinden, um der Krönung der Bezirksmajestäten in der Kapelle St. Lambertus beizuwohnen und nach einem Umzug durch den Ort in den Kaisersaal einzukehren. Für Stimmung sorgen die Band Teamwork und die Dudelsackspieler der Mackenzie Pipeband aus Golkrath. Die Kückhovener Schützen als ausrichtender Verein und der Bezirksvorstand freuen sich auf viele Gäste, die gemeinsam mit der Schützenfamilie aus dem Erkelenzer Land feiern wollen.