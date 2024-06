Vom 8. bis 10. Juni Schützenfest in Venrath und Kaulhausen

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: Von Samstag bis Montag feiert die St.-Josef-Schützenbruderschaft Venrath-Kaulhausen ihr traditionelles Schützenfest. Als Königspaar fungieren in diesen Jahr Jürgen und Christiane Meyer. Sie werden begleitet von ihren Ministerpaaren Kalle und Wilhelma Mingers sowie Bernd und Ute Cohnen. Der Schützenkönig stammt dabei aus einem sehr erfahrenen Zug: Jürgen Meyer ist bereits der siebte König, der aus den Reihen des 1. Marinezuges kommt, dem historischen Urgestein der Venrather Marinezüge.