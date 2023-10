Schützen in Erkelenz Bruderschaft übergibt Standarte

(RP) Vier Wochen nach dem Bundesschützenfest in Mayen fand nun die diesjährige Standartenübergabe des Diözesanverbands Aachen in Erkelenz beim scheidenden Diözesankönigspaar Veronika und Christian Helpenstein statt. Der Abend begann mit einer feierlichen heiligen Messe in der Pfarrkirche St. Lambertus, die durch den Diözesanpräses Monsignore Norbert Glasmacher und dem Pfarrer Werner Rombach zelebriert wurde. Dabei waren natürlich auch die wichtigsten Teilnehmer des Abends: Florian und Linda Vaßen aus Kohlscheid, die als Diözesankönigspaar auf die Helpensteins folgen. Ehrenbezirksbundesmeister Hermann-Josef Kremer sagte: „Nun ist es so weit. Von einem liebgewordenen Wegbegleiter – unserer Diözesanstandarte – müsst ihr euch hier und heute verabschieden.“ Getragen hatten die Standarte in den vergangenen Monaten Monika Meißner, Mike Kühler und Dominik Rejek.“ Für das neue Diözesankönigspaar hatte Kremer auch passende Worte dabei: „Möge die Standarte auch bei euch in guten Händen sein und euch und eurer Schützenbruderschaft und dem Diözesanverband Aachen bei allen Aufzügen den Weg weisen.“ Das Besondere in diesem Jahr war, dass die alte Standarte übergeben wurde. Die neue Diözesanstandarte ist zurzeit nämlich in Reparatur. Während der Messe wurde dem verdienten Mitglied Franz-Josef Hallstein, die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied des Diözesanverbands überreicht.