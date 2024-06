Feuerwehr muss Personen retten Schon wieder Paddelboot auf der Rur in Hückelhoven gekentert

Nur wenige Tage nachdem ein Bootsunfall auf der Rur in Hückelhoven für Aufregung gesorgt hatte, ist es am Samstag erneut zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Nachdem ein Boot mit sieben Personen gekentert war, musste die Feuerwehr die Insassen retten: Zwei waren selbst zum Ufer gelangt, zwei weitere hatten auf einem umgestürzten Baum Halt gefunden, drei weitere auf einer kleinen Insel im Fluss. Die Rur hat derzeit weiterhin eine hohe Fließgeschwindigkeit, was die Paddelstrecke anspruchsvoller macht. Auch für die Feuerwehr gestaltete sich die Rettung kompliziert. Unter anderem auch deshalb, weil die drei Personen auf der Insel sich zunächst vehement weigerten, noch einmal ins Boot zu steigen, um ans Ufer zu gelangen. Letztlich erlitten einige Personen einen Schock. Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserrettung im Einsatz.