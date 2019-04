Haus Hohenbusch : Schöne Oldtimer in perfekter Kulisse

Viele Limousinen, Coupés und Sportwagen der Baujahre 1953 bis 1986 sowie mehrere seltene Motorräder der Baujahre 1955 bis 1981 waren vor Haus Hohenbusch zu sehen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die 16. Rhein-Erft-Rallye der Oldtimerfreunde Grevenbroich steuerte Haus Hohenbusch als Ziel der Mittagspause an. Die Station im ehemaligen Kreuzherrenkloster bei Hetzerath war der Höhepunkt der 125 Kilometer langen Ausfahrt.

Von Kurt Lehmkuhl

„Das passt“, meint Frank Körfer, Vorsitzender des Fördervereins Haus Hohenbusch, zufrieden angesichts der vielen Oldtimer, die am Sonntag das ehemalige Kreuzherrenkloster bei Hetzerath ansteuern, um eine Mittagspause bei ihrer Oldtimerrallye einzulegen. „Diese Rallye entspricht unserem Anspruch, hochwertige Veranstaltungen nach Hohenbusch zu holen.“ Das Ambiente der historischen Anlage mitten im Feld und die betagten, gut erhaltenen Autos bilden nach seiner Auffassung eine herausragende Kombination. „Und zugleich kann jeder sehen, dass sich etwas tut auf Hohenbusch, dass hier reges Leben herrscht und viele kulturelle Veranstaltungen rund ums Jahr stattfinden.“

Gestartet sind die rund 100 Oldtimer am Morgen im Rahmen der Internationen Rhein-Erft-Rallye, die die Oldtimerfreunde Grevenbroich bereits zum 16. Male organisiert hat, in Grevenbroich. Nach 125 Kilometern durch den Rhein-Kreis Neuss und den angrenzenden Kreisen erreichen sie dort auch wieder ihr Ziel. Durchfahrtskontrollen und Sonderprüfungen warten auf die rund 200 Teilnehmer, die nach der Hälfte der Strecke zur Mittagspause auf dem Gelände von Haus Hohenbusch eintrudeln; manche einzeln, manche in einer Gruppe von bis zu zehn Fahrzeugen.

Info Hofanlage und Park ganzjährig geöffnet Öffnungszeit Bei freiem Eintritt sind Hofanlage und Park von Haus Hohenbusch bei Hetzerath ganzjährig geöffnet. Die Dauerausstellung im Herrenhaus lädt von März bis Dezember jeweils sonntags von 13 bis 17 Uhr zu einem Besuch ein. Konzert Als nächste musikalische Veranstaltung ist ein Klavierkonzert im Klosterpark mit Oliver Wessel am 19. Mai ab 14.30 Uhr vorgesehen.

„Das passt“, sagt auch Heinz Laumann, der zu den Organisatoren der Oldtimerrallye gehört, über Haus Hohenbusch. Bei jeder Rallye seien die Oldtimerfreunde Grevenbroich auf der Suche nach einem geeigneten Ort für die ausgedehnte Pause, die die Fahrer nach über zweistündiger Fahrt ebenso benötigen wie die oft viel älteren Gefährte. Viele Limousinen, Coupés und Sportwagen der Baujahre 1953 bis 1986 sowie mehrere seltene Motorräder der Baujahre 1955 bis 1981 waren am Start. Zu den besonderen Blickfängen auf der Strecke und auf dem großräumigen Abstellbereich im Klostergarten gehörten drei Ford Modell A von 1929 bis 1931 und ein Ford Modell Y von 1933, ein BMW 327 von 1941 und ein Mercedes Benz 600 von 1965. Sie alle machten sich auf die lange Strecke. „Wir planen immer vom Ort der Mittagspause aus“, verrät Laumann. Der Weg dorthin und der Weg zurück nach Grevenbroich werden erst ausgetüftelt, wenn diese Station fix ist.

„Das passt hier“, meint ebenfalls ein Teilnehmer, der am Sonntag zum ersten Mal in Haus Hohenbusch und von der Kulisse angetan war. „Hier komme ich garantiert noch mal hin.“ Dass er unterwegs in seinem Cabrio vom Regen überrascht wurde, stört ihn nicht weiter. „Ein Ausfall ist schlimmer.“ Auch den hat es gegeben. Ein Motorrad, so hat Laumann erfahren, ist auf der Strecke liegengeblieben.

„Mitglieder unseres Stammtisches hatten von Haus Hohenbusch gehört“, berichtet Laumann, der dieses Mal nicht in den Genuss kommt, sich selbst ans Lenkrad eines der alten Fahrzeuge zu setzen. Die Organisation lässt ihm und seinen 40 Kollegen vom Stammtisch dazu keine Zeit. Die Stammtischler haben die ehemalige Klosteranlage inspiziert und sind sich schnell mit Elisabeth Müller-Platz, der Betreiberin des Klostercafés, einig geworden. So war am Sonntag alles geregelt: Die Zufahrt zu Haus Hohenbusch ist gut ausgeschildet, Stellplätze sind genügend vorhanden. Ausreichend Platz für die hungrigen Teilnehmer, die zwischen Salatbüffet, Gemüselasagne, Fleisch und Geflügel wählen können, ist im ehemaligen Laienbrüderhaus gegeben.