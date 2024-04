„Ran an die Musik“ Schnuppertag bei Kreismusikschule in Erkelenz

Am Samstag, 13. April, heißt es in den alten Räumlichkeiten der Kreismusikschule in Erkelenz letztmalig „Ran an die Musik“, bevor die Schule hoffentlich zeitnah in das neue Gebäude auf der Aachener Straße umziehen kann. Im Berufskolleg-Gebäude am Schulring 40 können interessierte Kinder und Jugendliche können von 14 Uhr bis 18 Uhr die unterschiedlichsten Instrumente hören, sehen und ausprobieren: Klavier und Keyboard, Blockflöte und Querflöte, Gitarre und Harfe, Violine und Violoncello, Klarinette und Saxofon, Oboe und Fagott, Trompete und Posaune sowie Schlagzeug.