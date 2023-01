Räumung von Lützerath Schnelle hält Polizeieinsatz für angemessen

Leider habe es einige unschöne Szenen gegeben. Zu Beginn der Räumung am Mittwoch und auch vereinzelt am Donnerstag seien Steine, Flaschen und Molotowcocktails auf die Einsatzkräfte geworfen worden. „Steinwürfe konnte ich bei meinen Besuchen während Einsatzes selber beobachten“, schilderte Schnelle. Die meisten Aktivisten hätten sich aber friedlich verhalten. Bei der Veranstaltung am vergangenen Samstag sei ein sehr viel größerer Teil bereit gewesen, Anordnungen der Polizei zu missachten. Polizeiketten seien überrannt worden. Nach mehrmaliger Androhung unmittelbaren Zwang einzusetzen, „ist aus meiner Sicht richtig und verhältnismäßig“, so Schnelle.