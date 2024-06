Schmuckstück in Huckelhoven Historische Fahne für Schacht 3

Die Barbarakirche war am 24. Dezember 1933 in einer Festmesse geweiht worden als Rektoratspfarre der Lambertus-Kirche in Alt-Hückelhoven, deren Priester Gerhard Frenken den Gottesdienst feierte. Und Frenken war es auch, der zur Gründung der Frauengemeinschaft bereits einen Monat nach der Weihe geladen hatte, zum 21. Januar 1934 – zu einem Zeitpunkt, an dem die Barbarakirche noch in der baulichen Fertigstellung stand, große Teile der Inneneinrichtung und der Ausschmückung noch fehlten. Die Gründung des „Frauen- und Müttervereins an St. Barbara“ (FMV) entsprach zumindest dem katholischen Zeitgeist und dem Arbeitsauftrag: „… ist ein Zusammenschluss von Frauen, die als einzelne wie in Gemeinschaft ihre Verantwortung und Aufgabe im Bereich von Familie, Kirche und Gesellschaft zu übernehmen bereit sind“. Am Gründungstag lag die Übergabe der politischen Macht in Deutschland durch Reichspräsident Hindenburg an die Nationalsozialisten ein Jahr zurück. Insofern war die Frauengemeinschaft auch als Faktor gegen die Nazis gedacht.