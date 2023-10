Schmidt und Schmitt Besonderes Orgelkonzert in Beeck

Der 47-Jährige, der unter anderem am renommierten Boston Conservatorium sowie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt studierte, folgte vor drei Jahren schon einmal einer Einladung des Kulturförderkreises nach Beeck. Schmitt, der zahlreiche Preise in ganz Deutschland, den USA, Belgien, Kanada und Japan erhielt, konzertierte vor zehn Jahren mit den bekannten Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Sir Simon Rattle. Weitere solistische Auftritte meisterte er mit der Staatskapelle Berlin unter der Leitung von Daniel Barenboim sowie mit den Bamberger Symphonikern.