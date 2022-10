Zehnte und letzte Ausgabe : Für Stunk ist nach Abschiedsshow im Januar Schluss

Bürgermeister-Double Winfried Weckert bei Stunk 2020. Foto: Renate Resch

Erkelenz Als etwas moderneres Karnevalsformat hat sich Stunk in Erkelenz in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Nun ist ein Ende in Sicht.

Nach der Corona-Pause wird es in der anstehenden Session noch zwei Shows geben – dann soll für das Programm des Erkelenzer Kulturgartens, das Karneval mit Kabarett, Theater und Musik verbindet, allerdings Schluss sein. Im Januar soll es eine zehnte und letzte Ausgabe geben, die bereits ausverkauft ist. Falls genug Interessenten zusammenkommen, planen die Veranstalter noch eine Bonus-Show.

„Wir haben uns mit der Entscheidung sehr schwergetan“, sagt Stunk-Präsident Wolfgang Klein, „aber wir wollen aufhören, solange alle noch gute Ideen haben und mit voller Energie bei der Sache sind.“ Die Abschiedsvorstellung am Samstag, 21. Januar, war nach einer Rundmail an die Stammgäste binnen kurzer Zeit ausverkauft. „Jetzt schauen wir mal, ob es noch genug Interesse für einen weiteren Abend gibt“, sagt Klein. Auf der Webseite www.stunk-erkelenz.de werden bis Ende November Reservierungen gesammelt und dann entschieden, ob am Freitag, 20. Januar, genug Zuschauer für eine Bonus-Show in der Stadthalle zusammenkommen. Mehr als eine zusätzliche Show wird es aber definitiv nicht geben, sagt Klein.

Zum Abschied haben sich die Macher eine besondere Mischung überlegt: Einige der schönsten Szenen der vergangenen Jahre sind als „Best of“ noch einmal dabei, zudem soll es ein Wiedersehen mit alten Bekannten geben. Aber auch neue Themen wollen sich die Stunker vornehmen – in der bewährten Mischung aus lokalen, regionalen und weltweiten Aspekten. „Und natürlich dürfen auch die obligatorischen Seitenhiebe auf den Karneval nicht fehlen“, teilen die Veranstalter mit.

Der Kulturgarten hatte bereits im Sommer angekündigt, sich künftig vor allem auf die Ausrichtung des Electrisize-Festivals konzentrieren zu wollen. Zuletzt fand Stunk 2020 kurz vor dem Corona-Ausbruch im Kreis Heinsberg statt. „Stunk hat klein angefangen und ist jetzt eine der größten Shows im Kreis Heinsberg“, sagt Wolfgang Klein. „Wir freuen uns riesig, unter diese Reise nun gemeinsam einen fetten Schlusspunkt zu setzen.“

(RP)