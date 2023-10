Polizei sucht Zeugen Schlägerei auf Oktoberfest in Gerderath

Nach einer Schlägerei auf dem Oktoberfest in Gerderath sucht die Polizei nun nach Zeugen. Zwei Männer gerieten am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der Tanzfläche vor der Live-Bühne in eine körperliche Auseinandersetzung. Eine Frau ging dazwischen und wurde ebenfalls von dem bislang Unbekannten angegriffen und niedergeschlagen. Daraufhin verließ der Schläger in Begleitung eines weiteren Mannes das Oktoberfest. Der Unbekannte war etwa 25 bis 30 Jahre alt und zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte kurzes lichtes Haar, war stämmig gebaut und trug eine braune Jacke mit orangefarbener Aufschrift. Sein Begleiter war etwa gleich alt und gleich groß. Er war dunkel gekleidet und von schlanker Statur. Hinweise und Zeugenaussagen nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 9200 oder über die Website der Polizei Heinsberg entgegen.