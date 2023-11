„Schattenheimat“ in Erkelenz Episoden einer Umsiedlung

Ein hochemotionales Thema, eine an drei Tagen rappelvolle Erkelenzer Stadthalle und ein für 31 Laienschauspieler eigens geschriebenes Stück: Mit viel Spannung ist das Debüt des Erka-Ensembles in Kostenpflichtiger Inhalt Erkelenz erwartet worden. Und mit „Schattenheimat“ schaffte die vor zwei Jahren gegründete Gruppe es, die Zuschauer in ihren Bann zu ziehen. „Ich habe riesigen Respekt davor, was das Ensemble geleistet hat“, sagte der Erkelenzer Kulturmanager Sascha Dücker. Und Kulturbotschafter Fred Feiter sah sogar „ein Stück Erkelenzer Kulturgeschichte“.