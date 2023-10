Erkelenzer Laientheater spielt „Schattenheimat“ Die Umsiedlung kommt auf die Bühne

„Eine Stadt macht Theater“ – unter diesem Arbeitstitel starte die Erkelenzer Kultur GmbH vor zwei Jahren ein Projekt, das es unerfahrenen, aber interessierten Menschen aus der Region ermöglichen sollte, in einem Theaterstück mitzuwirken. Dass daraus in „Schattenheimat“ ein so großes Projekt entstehen würde, hätte damals niemand für möglich gehalten. 32 Ensemblemitglieder spielen ein eigens geschriebenes Stück in zwei Akten und mit mehr als 30 Szenen, die Erkelenzer Stadthalle wird an zwei, möglicherweise sogar drei Abenden ausverkauft sein. Und dann hat sich das Ensemble als Sujet auch noch das emotionalste und größte Thema ausgesucht, das es in Erkelenz seit Ende des Kriegs gab: Die durch den Tagebau Garzweiler bedingte Umsiedlung.