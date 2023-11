“Schattenheimat“ in Erkelenz „Auch wir hatten feuchte Augen“

Als ich im Dezember 2021 zum ersten Infoabend in der Leonhardskapelle gegangen bin, hätte ich es nie für möglich gehalten, dass ich knapp zwei Jahre später an drei Abenden hintereinander in der Stadthalle auf der Bühne stehen und das Ensemble tosenden Applaus von den Rängen erfahren würde. Meine Intention damals war nämlich eigentlich eine ganz andere. Ich fand das Projekt „Eine Stadt macht Theater“, für das ein Ensemble aus Laiendarstellern gesucht wurde, durchaus spannend und wollte es ursprünglich journalistisch begleiten. Doch schnell hatte mich das Vorhaben in den Bann gezogen und so beschloss ich, mitzumachen und Teil einer tollen Gruppe zu werden. Eine Entscheidung, die sich gelohnt hat, die aber auch einiges an Überwindung gekostet hat, schließlich musste ich meine Komfortzone verlassen.