Unternehmen expandiert Schaaf baut neues Werk in Erkelenz

Mit mittlerweile knapp 140 Mitarbeitern zählt der Maschinenbauer Schaaf GmbH & Co. KG zu den größeren Arbeitgebern in Erkelenz. Mit dem Bau einer dritten Produktions- und Verwaltungsstätte hat die Unternehmensleitung nun ein zusätzliches Bekenntnis zur Stadt abgegeben. Im neuen Teil des Gewerbeparks Gipco an der Autobahn 46 entsteht derzeit auf 28.000 Quadratmetern ein zusätzlicher Produktionsstandort.