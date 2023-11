St. Martin in Erkelenz Bunte Laternen lassen das Oerather Mühlenfeld erstrahlen

Der Legende nach teilte der Soldat Martin seinen Mantel an einem kalten Wintertag mit einem Schwert und gab eine Hälfte des Mantels an einen frierenden Bettler – ganz diesem Vorbild nach stand auch in diesem Jahr wieder das Teilen mit Menschen in Not im Vordergrund: Tüten, die am Sonntag nicht abgeholt wurden, werden im Nachhinein an Kinderheime in der Region verteilt. Mit dem Verkauf von Glühwein, Kakao und Würstchen wurde Geld für die sogenannte „Tröstebären-Aktion“ gesammelt. Bei der Aktion werden kleine Teddybären an Rettungskräfte in der Region übergeben: Diese sollen zum Einsatz kommen, wenn Kinder sich in ungewohnten Notsituationen befinden und schnell beruhigt werden müssen.