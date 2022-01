Sanierungsarbeiten am Erkelenzer Tagebaurand : Viel zu tun in Holzweiler

Die Niederstraße in Holzweiler ist eine Großbaustelle. Kaum ein Hauszugang ist ohne Probleme erreichbar. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz In dem Dorf stehen auch in diesem Jahr wieder viele Arbeiten an. Einen Überblick über die Entwicklung in Holzweiler hat nun Thomas Balzhäuser gegeben, der bei der Stadt Erkelenz für die Entwicklung der Dörfer verantwortlich ist.

(RP) Viele Jahre lang ist in Holzweiler nur wenig an der Infrastruktur gearbeitet worden. Seit klar ist, dass das Dorf im Südosten der Stadt vom Tagebau Garzweiler verschont bleiben wird, ist dort allerdings eine ganze Menge passiert, fast das gesamte vergangene Jahr über wurden etwa Straßen und Kanäle saniert. Einen Überblick über die Entwicklung in Holzweiler hat nun Thomas Balzhäuser gegeben, der bei der Stadt Erkelenz für die Entwicklung der Dörfer verantwortlich ist.

Auch in Erkelenz wird seit 2018 das sperrig klingende Dorfinnentwicklungskonzept umgesetzt. „Ziel des Konzeptes ist es, die gewachsenen Strukturen und charakteristische Eigenarten von Holzweiler langfristig zu erhalten und gleichzeitig eine nachhaltige Entwicklung anzustreben“, erklärt Balzhäuser.

Gelingen soll das vor allem mit der Modernisierung der maroden Alten Schule, die auch künftig wichtigster Treffpunkt im Ort sein soll. Nach dem Umbau in diesem Jahr für mehr als zwei Millionen Euro soll das Gebäude offener und moderner wirken. In einem neuen Foyer soll ein Dorfcafé entstehen, im ersten Stock mehr Platz für Vereine geboten werden. Balzhäuser sieht die Schule als „zentralen Baustein für die Stärkung und Sicherung des Vereinslebens sowie die Herstellung einer attraktiven Dorfmitte“.

Dringend notwendig, wenn auch mit teilweise gravierenden Einschränkungen verbunden, ist die Sanierung der Gas- und Wasserleitungen, die bereits im vergangenen Jahr zu monatelangen Sperrungen geführt hatte. So mussten unter anderem die Koffererstraße und die Niederstraße saniert werden. Abgeschlossen ist die Sanierung der zuvor ebenfalls arg in Mitleidenschaft gezogenen Turnhalle. Dort gibt es nun neue Umkleide- und Sanitärbereiche.

Gut entwickelt haben sich zudem mehrere Projekte, die das Zusammenleben verbessern sollen. Dazu zählt der Wochenmarkt am Freitag (von 15 bis 17 Uhr) mit einer kleinen Auswahl an Backwaren, Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel und Eiern. Sonntags gibt es – sofern es das pandemische Geschehen zulässt – einen Brötchenverkauf und ein Sonntagscafé im Pfarrheim. Dazu ist vor anderthalb Jahren die Boulebahn mit Sitzgruppe im Dorfpark eingeweiht worden. Abgearbeitet ist die Liste damit allerdings noch lange nicht. Balzhäuser erklärt: „In Zukunft sind Projekte wie die Neugestaltung des Vorplatzes der alten Schule sowie des Dorfparks auf der Tagesordnung.“

Neu ist im Ort zudem auch eine Mitfahrbank, denn mit dem öffentlichen Nahverkehr im Ort sind viele Anwohner unzufrieden. Sie soll vor allem Menschen helfen, die nicht nur nach Erkelenz, sondern auch mal nach Titz oder Grevenbroich müssen.

(RP)