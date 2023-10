Wechsen nach 43 Jahren Sabine Schäfer leitet Wohnungslosenhilfe der Caritas

Die 53-jährige studierte an der Hochschule Niederrhein Sozialwesen, darauf folgte ein kurzer Abstecher in die Jugendhilfe im Rahmen des Anerkennungsjahres beim Jugendamt Krefeld. Ihren Platz im Berufsleben hat sie dann aber sehr schnell in der Eingliederungshilfe für Menschen mit einer Behinderung gefunden. Sie schaut zurück auf über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Tagesstruktur, Werkstatt für Menschen mit Behinderung, dem Ambulant Betreuten Wohnen und zuletzt als Fachbereichsleitung. Eine Zeit, in der sie sehr viel gelernt habe.