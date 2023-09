Im Tagebau Garzweiler RWE baut Solar-Speicheranlagen

RWE nutzt den Tagebau Garzweiler hauptsächlich dazu, um Braunkohle abzubauen. Nun hat der Energiekonzern am Tagebau allerdings auch zwei große Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. RWE hat hier auf einer Fläche von rund 38 Fußballfeldern insgesamt über 58.000 Module errichtet, die jährlich Solarstrom für mehr als 7250 Haushalte produzieren. Das teilt der Konzern mit. Verbaut werden sogenannte bifaziale – also von beiden Seiten lichtempfindliche – Module. Der Vorteil: Zusätzlich zur direkten Einstrahlung fangen sie auch das vom Boden auf die Rückseite der Module reflektierte Sonnenlicht auf. Das macht sie sehr effizient. Hinzu kommen auch Batteriespeicher, die die Sonnenenergie auch dann nutzbar machen sollen, wenn die Sonne nicht scheint. Sascha Solbach, Bürgermeister der Stadt Bedburg, sagt: „Für eine saubere und sichere Stromversorgung brauchen wir nicht nur mehr Erneuerbare Energien, sondern auch Speicherlösungen, wie RWE sie im Tagebau Garzweiler umgesetzt hat.“