Ausstellung Einblicke in die Krippenkultur

Verstärkend auf diese Entwicklungen wirke der Mangel an Betrieben, die sich noch der traditionellen Handwerkskunst widmen. „Schnitzer, die sich auf Kleinstarbeit spezialisiert haben, gibt es in der Region überhaupt nicht mehr, sondern nur noch im süddeutschen und im Alpenraum“, schildert Merkens. Während Holz oder Papiermaschee vor allem in Deutschland verbreitet seien, liefert die Ausstellung auch Einblicke in ausländische Traditionen – in Spanien und Italien seien vor allem Tonfiguren beliebt, in Frankreich würden sie teils aus Keramik hergestellt. „Wir bemerken den Wandel jedoch nicht nur in den Materialien“, sagt Kempen und fügt hinzu: „Traditionell ist es im Krippenbild so, dass Maria links neben dem Jesuskind kniet und Josef rechts mit Laterne oder Stab steht – heute stillt Maria auch mal, oder Josef hat das Kind auf dem Arm. Die alten Regeln werden nicht mehr so strikt befolgt, stattdessen wird mehr künstlerische Freiheit ausgelebt.“