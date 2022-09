Rundgang durch Erkelenz : Wie barrierefrei ist die Innenstadt?

Der Lokale Teilhabe-Kreis Erkelenz checkt die Innenstadt. Foto: Robin Lischka

Erkelenz Der Lokale Teilhabe-Kreis lädt am Freitag zu einer Stadtbegehung ein, um kritische Stellen und gute Lösungen zu beleuchten. Zum Schluss soll eine Dokumentation im Rathaus übergeben werden.

Anlässlich der Europäischen Mobilitätswoche 2022 lädt der Lokale Teilhabe-Kreis (LTK) Erkelenz am kommenden Freitag, 16. September, um 17 Uhr zu einem Fußmarsch durch die Stadt ein. Dabei soll ausgehend vom Erkelenzer Bahnhof insbesondere erkundet werden, welche Stellen in Sachen Barrierefreiheit noch ausgebessert werden müssen. Mit dem Fußmarsch macht der LTK zum zweiten Mal in diesem Jahr auf Alltagsprobleme im Fußverkehr in Erkelenz aufmerksam, die mobilitätseingeschränkte Personen zusätzlich zu ihrer Behinderung oder Beeinträchtigung tagtäglich behindern. „Denn Ziel für einen guten Fußverkehr sollten Gehwege im ,Design für alle‘ sein“, sagt der Kreis. Planung müsse ausgehend von den Bedürfnissen der Personen mit den größten Mobilitätseinschränkungen gemacht werden – also Kinder, Senioren, Menschen mit Rollstuhl und Rollator, Sehbehinderung oder Eltern mit Kinderwagen.

Die Stadt Erkelenz hat sich mit dem Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte und Kommunen NRW nicht nur zu einem besseren Radverkehr verpflichtet, sondern auch zu einem besseren Fußverkehr, merkt der Teilhabe-Kreis an. Bereits im April führte er anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung die „Barrierechecker-Tour“ mit Aktionsmitteln der Aktion Mensch in Erkelenz durch. Die dabei fotografisch festgehaltenen Barrieren in der Erkelenzer Innenstadt, aber auch positive Beispiele für Barrierefreiheit haben die Teilnehmer beim Stadtfest „Bike & BBQ“ im Mai an einem Infostand präsentiert. Im vergangenen Jahr gab es während der Mobilitätswoche die Möglichkeit, mit einer „Blindenbrille“ und einem Taststock die Tücken der Innenstadt für Sehbehinderte zu erkunden.

Der Fußmarsch am Freitag setzt diese Aktion fort und macht auf weitere Barrieren im Fußverkehr in der Erkelenzer Innenstadt aufmerksam. Der Kreis ruft alle interessierten Bürgerinnen und Bürger auf, ebenfalls am Fußmarsch teilzunehmen. Der Spaziergang findet auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern statt und soll knappe zwei Stunden dauern. Enden wird er an der Stadtverwaltung, wo die Übergabe der Dokumentation der Barrierecheker erfolgen soll.

Inklusion, also Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen, wird durch eine barrierefreie Mobilität erst ermöglicht“, teilt der LTK mit. Moderiert wird der LTK Erkelenz von Judith Preis, Gemeindesozialarbeiterin des Caritasverbandes für die Region Heinsberg und Denise Lison, Beraterin der Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle (KoKoBe) Kreis Heinsberg für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen.

Mehr Informationen zum Lokalen Teilhabe-Kreis gibt es auf der Webseite der Caritas: caritas-heinsberg.de.

(RP)