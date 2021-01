Bilanz für Erkelenz, Wegberg, Hückelhoven und Wassenberg : Ruhige Silvesternacht für die Ordnungsämter

Erkelenzer Land Trotz umfangreicher Kontrollen haben die städtischen Mitarbeiter kaum Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt, heißt es. Lediglich in Wassenberg fiel eine Gruppe Jugendlicher mit sogenannten Polenböllern auf.

(RP) Die Menschen im Erkelenzer Land haben sich in der Silvesternacht weitgehend an die strengen Corona-Regeln gehalten. Das berichteten die Ordnungsämter auf Anfrage. So habe es keine Auffälligkeiten gegeben. Bereits die Polizei hatte von einer Nacht gesprochen, die „deutlich ruhiger als sonst“ gewesen sei.