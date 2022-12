Zuckerrübenernte im Erkelenzer Land Von der Miete zur Melasse

Landwirte, Lohnunternehmer, Spediteure – in den letzten drei Monaten des Jahres dreht sich für sie alles um die Rübenkampagne. So geht es auch dem Landwirt Hubert Fell aus Terheeg, der zu dieser Zeit auch als Fahrer arbeitet, um die Rübenernte der Region zur Zuckerfabrik zu bringen. An diesem Freitag sitzt er seit sechs Uhr morgens auf dem Lkw, holt die Zuckerrüben auf den Feldern ab und bringt sie zur Verarbeitung nach Jülich.