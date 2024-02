RP-Prinzenpaarempfang in Düsseldorf Erkelenzer Karnevalisten rocken RP-Zentrale

Angeführt von Prinzessin Yvonne I. war das „Team Prinzessin“ der EKG – wie immer organisiert von Hofmarschall Theo Görtz – angereist. Yvonne erklärte auf der Bühne unter anderem, was es mit ihrem Sessionsmotto „Fastelovend Rock’n’Roll – mit Hätz da is et Lääve toll!“ auf sich hat. Wie wichtig Liebe und Herz sind, sei in diesen schwierigen Zeiten ganz deutlich. Mit ihrem Sessionslied brachten die Erkelenzer den Saal anschließend zum Rocken. Schnell lernten die Tollitäten auch, dass man in Erkelenz nicht „Helau“ und schon gar nicht „Alaaf“ ruft: Ein dreifaches „Maak Mött“ schallte durch das Verlagshaus.