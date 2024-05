Für sieben Geschäfte Rollstuhlrampen für die Erkelenzer Innenstadt

„Die Rampen sollen ermöglichen, dass auch Kunden mit Einschränkungen in die Geschäfte kommen“, sagte Ullmann. Seine Intention sei es gewesen, mit den Rampen einen Anstoß zu geben: „Die Einzelhändler haben in den vergangenen Jahren viel zu kämpfen gehabt, sei es mit Corona oder durch den zunehmenden Onlinehandel. Da ist jede Investition in so eine Rampe natürlich zuerst mal Geld, das an anderer Stelle fehlt.“ Er habe sich daher sieben Geschäfte, die eine Stufe vor dem Eingang haben, vorgenommen. Darunter sind die Apotheke am Bahnhof, der Copyshop Copygarden, die Pizzeria Pinnocchio Il Piccolo Giardino sowie das Erkelenzer Bier- und Caféhaus am Franziskanerplatz, die Tagespflege Vianobis, das Bekleidungsgeschäft Funk Men and More sowie der Optiker und Hörakustiker Jaegers & Klingenhäger. Alle haben die Rampen aus Leichtmetall nun zur Verfügung und werden entsprechende Schilder an ihren Geschäften anbringen. Fragt ein Rollstuhlfahrer nach, dann können die Rampen in wenigen Sekunden angebracht werden und den Zugang zum Laden ermöglichen. „Wir werden bei uns eine kleine Funkklingel anbringen, mit der Kunden sich im Bedarfsfall melden können, dann bauen wir die Rampe schnell auf“, erklärt etwa Dennis Gang von Copygarden.