Roland Scheulen interpretiert die Johannespassion : Johannespassion: Sendungsbewusster Christus im Mittelpunkt

Pfarrvikar Roland Scheulen hält am 15. April in Erkelenz einen Einführungsvortrag in die Johannespassion von Bach. Foto: Angelika Hahn

Erkelenz Bachs Uraufführung der Johannespassion sehr nahe kommt das Karfreitagskonzert in St. Lambertus. Roland Scheulen hält den Einführungsvortrag.

Nach dem großen Zuspruch, den die Karfreitagskonzerte in den vergangenen Jahren mit Passionswerken von Reinhard Keiser und Gottfried Heinrich Stölzel fanden, steht diesmal (Beginn 19 Uhr) der Meister des Genres schlechthin, Johann Sebastian Bach, im Mittelpunkt. „Es gibt nichts über Bach“, schwärmt Kantor Stefan Emanuel Knauer, der das Konzert leitet. Im Redaktionsgespräch betonte er jetzt gemeinsam mit Pfarrvikar Roland Scheulen die Besonderheit dieser Aufführung, die der Bach’schen Interpretation bei der Uraufführung Karfreitag 1724 möglichst nahe kommen soll. Scheulen wird am Montag, 15. April, 19.30 Uhr, das Werk bei freiem Eintritt in einem Vortrag ab 19.30 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum am Johannismarkt vorstellen.