Deutsch-niederländische Bürokratie im Kreis Heinsberg Rodebach-Renaturierung macht Probleme

Beim Artenschutz bestehen ebenfalls Unterschiede. So seien teilweise Arten in einem Staat geschützt, die in dem anderen keinen Schutz genießen. Spannend werde es, wenn Bodenaushub zur Modellierung des Geländes von Deutschland in die Niederlande gebracht werden soll. Bezüglich der Bodenqualität und der Schadstoffbemessung gibt es unterschiedliche Kriterien. Ähnliches gilt für eine Stickstoffdisposition. Während Schadstoffgrenzen vorübergehend während einer Bauphase in Deutschland überschritten werden dürfen, ist das beim westlichen Nachbarn nicht der Fall. Ebenfalls kompliziert ist die Bezuschussung. In Deutschland sind bis zu 80 Prozent der Kosten förderwürdig, in den Niederlanden sind es weniger. Die Hoffnung beruhe nun darauf, das Renaturierungsprojekt, das in diesem Abschnitt mit 800.000 Euro veranschlagt wird, über ein Interreg-Projekt gefördert zu bekommen.