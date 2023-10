Tagebau Garzweiler Erneute Zweifel an Rheinwasserleitung aus Dormagen

Der geplante Bau der Rheinwassertransportleitung von Dormagen in Richtung der Tagebaue Garzweiler und Hambach sorgt weiterhin für Kritik und Proteste in Dormagen. Das wird wahrscheinlich auch am 16. November erneut deutlich werden: Im Rahmen einer weiteren Bürgerversammlung wollen Vertreter von RWE Köln, das das Megaprojekt umsetzen will, und Bezirksregierung Köln dann in Dormagen den Sachstand vorstellen. Eine wichtige Rolle dürften dort die Argumente der Stadt spielen, mit denen diese im Rahmen der Online-Konsultationen der Bezirksregierung Köln auf deren Synopse zum Braunkohlenplanänderungsverfahren Garzweiler II reagiert. Klar ist: Es gibt viele Fragen, auf die es offenbar (noch) keine zufriedenstellenden Antworten gibt.