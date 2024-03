Rheinisches Revier Auch kleinere Unternehmen sollen von Strukturwandel profitieren

„Die aktuelle Förderrunde richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen aus dem Rheinischen Revier. So sollen der Strukturwandel unterstützt, Arbeitsplätze gesichert und digitale Innovationen im Bereich der Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft vorangetrieben werden“, teilen die Ministerin mit. Die Unternehmen können die Förderung für Einzelvorhaben beantragen, sich im Verbund zusammentun oder gemeinsam mit Großunternehmen und Forschungseinrichtungen einen Antrag einreichen. Ausschlaggebend ist, dass die Vorhaben die gesamte Wertschöpfungs- und Innovationskette in der Modellregion Rheinisches Revier abbilden.