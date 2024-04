„Ankerprojekte“ im Rheinischen Revier Diese Projekte sollen den Strukturwandel prägen

Helmholtz-Cluster Wasserstoff Mittelbar beteiligt ist Erkelenz auch an dem großen Wasserstoffprojekt aus dem Forschungszentrum Jülich („Brainergy Park“) – denn die Forscher bauen beispielsweise die erste Großanlage zur Energieversorgung eines Krankenhauses mit Wasserstoff in Erkelenz – und dass weitere Projekte in der Region folgen könnten, hatten die Forscher zuletzt bei der Eröffnung alles andere als ausgeschlossen. „Die entwickelten Technologien sollen zudem exportfähig sein, um auch weltweit in erheblichem Maß klimaschädliche Emissionen reduzieren zu können“, so die Landesregierung.