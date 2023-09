Borschemich und Keyenberg Wenn Häuser Geschichten erzählen

Brandaktuell wird in Erkelenz mal wieder über die Tagebaudörfer diskutiert. Wie macht man aus Vergangenheit Zukunft? Wie belebt man fünf großteils verlassene Orte wieder? Kann man ihre Häuser überhaupt erhalten? Konkrete Antworten auf die Frage, was in den kommenden Jahren aus Keyenberg, Kuckum, Berverath, Unter- und Oberwestrich wird, gibt es auch nach den jüngsten Leitentscheidungen und Positionspapieren nicht. Wie es weitergeht, beobachtet die gesamte Region mit Spannung. Dazu zählen auch die Forscher des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (RVDL). So intensiv wie nur wenige andere haben sie sich in den vergangenen Jahren mit dem Verfall und dem (vorgesehenen) Abriss der Dörfer befasst, insbesondere im nun geretteten Keyenberg und im längst abgebaggerten Borschemich.