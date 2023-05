Rheinische Turnshow 800 Zuschauer sehen akrobatische Show in Erkelenz

Ein Elfenvolk lebt und tanzt durch den Wald. Als die Elfen schlafen, spielen kleine Elfenkinder mit dem Heiligtum der Fabelwesen und zerbrechen es. Mit Saltos, Hebefiguren und Handstandakrobatik erzählte die Akrobatikshowgruppe Avo&Cado des Turnvereins Erkelenz die märchenhafte Geschichte der Elfen auf turnerische Art und Weise. Doch die Avo&Cados waren nicht die einzigen Showakrobatinnen und -akrobaten, die ihr sportlichen Können in der Karl-Fischer Halle am Samstag unter Beweis stellten. In Erkelenz lud der TV Erkelenz nämlich zur Rheinischen Turnshow. Turngruppen aus dem weiten Umkreis zeigten Darbietungen in schillernden Kostümen samt Federn, mit glitzernder Schminke und viel Rhythmusgefühl sowie Teamgeist. So sprangen und flogen junge Akrobatinnen und Akrobaten im Bühnenlicht über die Matten hinweg.