Restauranteinbruch in Erkelenz Polizei sucht Zeugen

Erkelenz · Die Kreispolizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Einbruch in ein Restaurant an der Aachener Straße in Erkelenz machen können.

04.04.2023, 18:25 Uhr

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich bei ihr zu melden (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Der Täter drang Montag, 3. April zwischen 3 und 4 Uhr durch ein Fenster in das Restaurant ein. Er entwendete einen grauen Safe mit Bargeld sowie ein I-Phone. Während der Tat wurde der Einbrecher durch eine Kamera aufgezeichnet. Er ist männlich, trug weiße Schuhe der Marke Nike, eine helle Jacke sowie eine Kopfbedeckung, vermutlich einen Hut. Er ist cirka 30 bis 35 Jahre alt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dieser Tat Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, erreichbar unter der Telefonnummer 02452 9200.

