Rejoising im Konzert Erkelenz feiert Gospel-Rückkehr

Die für den Chor typischen ermutigenden Botschaften gab es im neuen Popgewand unter anderem mit „You have more friends than you know“ oder dem von LED-Lichtern begleiteten „Shine“ von Emeli Sandé zu hören. Mit ihren Chorkollegen begeisterte Christina Köntje mit ihrem Solo zu „This Is Me“ aus dem Musicalfilm „The Greatest Showman“ – gefolgt von intimen Tönen der Schlaflied-Ballade „Light in the Hallway“. „Wir haben es geschafft: Rejoising singt Coldplay“, kündigte Ellen Nierhaus wenig später das nächste Lied an. „Und ich bin mir sicher: So schön wie jetzt habt ihr unsere Jungs noch nie singen gehört.“ Eine Behauptung, die die Bässe und Tenöre mit ihrer einfühlsamen Interpretation von „Fix You“ prompt bestätigen konnten.