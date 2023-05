Kuriose Neuerung Reitturnier in Erkelenz steckt voller Überraschungen

Eine der Neuerungen, die in diesem Jahr für Aufsehen sorgen dürften, ist das Hobby Horsing. Bei diesem Trend aus Finnland können Teilnehmer ohne Pferd ihre Reitkünste unter Beweis stellen. Mit einem Steckenpferd als Ersatz können sowohl Kinder als auch Erwachsene zeigen, was sie draufhaben und dabei jede Menge Spaß haben. Die Bewegungsabläufe ähneln dabei denen bei einem klassischen Springreit- oder Dressurparcours. Die Hobby-Horsing-Prüfungen finden am 18. Mai um 15 Uhr auf der großen Reitwiese statt. Am späten Nachmittag steht der Parcours dann allen Interessierten zum Ausprobieren zu Verfügung – so sollen auch Menschen an den Pferdesport herangeführt werden können, die kein Pferd zur Vergügung haben. Am Wettkampf werden vor allem Kinder teilnehmen, danach sind aber ausdrücklich auch Erwachsene ermutigt, sich am Steckenpferd zu probieren.