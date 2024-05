Reit- und Fahrverein Erkelenz Traditionsturnier mit 550 Reitern

Sabine Ingenhoff aus Nörvenich ist ein gern gesehener Gast beim Reit- und Fahrverein Erkelenz. Zum wiederholten Male fungierte sie als Chefrichterin beim Reit- und Springturnier auf dem Gelände von Haus Hohenbusch. Sie kontrolliert, ob es bei den Springern auf der großen Fläche hinter dem Herrenhaus regelkonform zugeht und sie entscheidet bei Einsprüchen von Reitern, falls diese ausnahmsweise einmal nicht mit der Entscheidung der Richter einverstanden sind, die Zeit und Fehlerpunkte nach jedem Ritt feststellen. Die Richter im stabilen Richterturm, der einen guten Überblick über das Gelände bietet, haben genug zu tun an den drei Tagen des Turniers, das an Christi Himmelfahrt begann und nach einer Pause am Freitag am Wochenende fortgesetzt wurde. „Ich komme gerne hierhin“, sagt die von der Landeskommission des Pferdesportverbands Rheinland mit der Aufsicht beauftragten Ingenhoff. „Bei der guten Turnierorganisation ist nicht mit Problemen zu rechnen.