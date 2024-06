360 Menschen fahren nach Saint-James Erkelenz auf Auswärtsfahrt

Am Samstag wird es einen großen Umzug in Saint-James geben, bei dem verschiedene Stationen in der Innenstadt abgedeckt werden. Geplant unter anderem: Die Enthüllung der vom Erkelenzer Künstler Michael Franke geschaffenen Gedenktafel am Rathaus, eine Zeremonie am Kriegerdenkmal, die offizielle Einweihung des neuen „Peter-Jansen-Kreisverkehrs“ in Gedenken an den 2022 gestorbenen Ehrenbürgermeister. Auch ein Erkelenzer Baum wird in Saint-James gepflanzt. Mit einem geselligen Musikabend klingt die Reise aus – beteiligt sind unter anderem auch der Erkelenzer DJ Viktor Waßenhoven, die Sänger Markus Forg und Ralf Gerighausen und das EKG-Tanzmariechen Hannah Ryssen.