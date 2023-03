Vielen Kliniken droht das aus Reform trifft auch Krankenhäuser im Kreis Heinsberg

Mit seiner Ankündigung einer radikalen Krankenhausreform in Deutschland hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für Aufregung im Gesundheitswesen gesorgt. Setzt Lauterbach die Empfehlungen seiner Expertenkommission um, würden in NRW von aktuell 358 Kliniken sogar nur 83 übrig bleiben, viele andere könnten zu Gesundheitszentren heruntergestuft werden oder sogar verschwinden. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine von der NRW-Krankenhausgesellschaft in Auftrag gegebene Studie des Wissenschaftlers Boris Augurzky (HBC Institute). Treffen würde die Reform auch den Kreis Heinsberg. Der ist aktuell mit dem Hermann-Josef Krankenhaus in Erkelenz, dem Städtischen Krankenhaus in Heinsberg und dem St. Elisabeth-Krankenhaus in Geilenkirchen gut aufgestellt – auch dieses Modell würde womöglich aber keine Zukunft haben.