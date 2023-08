Rechtsberatung für Frauen in Erkelenz „Es ist ein Gefälle von Macht und Ohnmacht“

Rothgang, die im Alter von vier Jahren mit ihrer Familie nach Erkelenz kam und ihr Abitur am Cornelius-Burgh-Gymnasium baute, hat in Trier und Münster studiert. Ihr juristisches Referendariat absolvierte sie 2005 unter anderem bei der Erkelenzer Staatsanwaltschaft als so genannte Sitzungsvertretung. Auch am Landgericht in Mönchengladbach, das zum gleichen Oberlandesgerichtsbezirk gehört, war Rothgang tätig. In Köln brachte sie sich in die Kanzlei eines Strafverteidigers ein, um dann mehrere Jahre freiberuflich als Rechtsanwältin und Mediatorin im Täter-Opfer-Ausgleich zu arbeiten, bevor sie eine Gesellschaft für Mediationsausbildung und Konfliktmanagement gründete und sich dann zunehmend auf Coaching und Weiterbildung spezialisierte. Zehn Jahre lebte sie mit Ehemann Tobias und den gemeinsamen Kindern in München, kehrte dann aus familiären Gründen in die alte Heimat zurück.