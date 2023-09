Aus der Erkelenzer Politik Das sind die Reaktionen auf die Leitentscheidung

Bei aller Freude darüber, dass die Leitentscheidung nun da ist und dort auch viele aus seiner Sicht positive Punkte festgehalten sind, so gibt es für Stephan Muckel auch Anlass zur Kritik. „Beim Thema Vorkaufsoption sind viele Fragen offengeblieben, hier hätte ich mir mehr Klarheit für die Bürgerschaft und auch für uns als Verwaltung gewünscht“, moniert er. Klar sei, dass sich die befristete Vorkaufsoption an ehemalige Bewohner und deren Kinder richtet, und klar sei auch, dass diese Vorkaufsoption schnellstmöglich eingeräumt werden soll. Auch bei der Frage nach dem Ende des Umsiedlungszeitraums bleibe die Leitentscheidung hinter den bereits im März beschlossenen Forderungen des Erkelenzer Stadtrates zurück, die als Stellungnahme in die Leitentscheidung eingebracht worden waren. „Für die Verkehrsplanung hätte ich mir ebenfalls eine deutlichere Formulierung gewünscht. Straßen und Wege müssen nicht nur zeitnah, sondern schnellstmöglich an die neuen Bedingungen angepasst werden“, bewertet der Bürgermeister die Formulierung in dem in Düsseldorf präsentierten Papier.