„Raumstrategie“ schließt auch Erkelenz ein : Neue Visionen ersetzen Kohleökonomie durch Ideenvielfalt

Erkelenz Drei Planungsteams stellen ihre Ergebnisse für die „Raumstrategie 2038+“ im Rheinischen Revier nach Ende des Braunkohleabbaus vor. Rund um den Garzweiler See zwischen Erkelenz, Jüchen und Grevenbroich soll eine Siedlungsfläche für rund 30.000 Menschen entstehen.

Von der „größten Landschaftsbaustelle Europas“ sprach NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart in seinem Grußwort zur Veranstaltung des Revierknotens Raum als Teil der Zukunftsagentur Rheinisches Revier, in der drei Planungsteams ihre Ergebnisse für die „Raumstrategie 2038+“ vorstellten. Das Revier solle zum „Kompetenzstandort für eine nachfossile Industrieregion“ werden.

Die Bandbreite der bearbeiteten Themen reicht von Siedlungsentwicklung und Gewerbe über Verkehr und Mobilität bis hin zu Naherholung, Landwirtschaft und Freiraumentwicklung. Eine Raumentwicklungsstrategie beinhalte zum einen langfristige Zielvorstellungen, so Reichert, benötige zum anderen aber auch kurzfristige und mittelfristige Zeichen, damit in einem dynamischen Prozess eine hohe Akzeptanz erreicht wird.

Das Team ASP aus Aachen stellte sein Arbeitsergebnis unter den Titel „Seen-Revier 2.0“. Erforderlich sei ein Imagewandel der Region, weg von der regionalen geprägten Kohleökonomie hin zu einer international ausgeprägten Wertschöpfung in einer von den drei großen Restseen geprägten Region. Die größte Dynamik würde rund um die Seen mit „dezentralen Seen-Städten“ entstehen.

So könnte rund um den Garzweiler See zwischen Erkelenz, Jüchen und Grevenbroich eine Siedlungsfläche für rund 30.000 Menschen entstehen. Zukunftsträchtige Arbeitsplätze könnten durch die Wasserstoff-Pilot-Region Rheinisches Revier geschaffen werden. Insbesondere sollten dafür Flächen genutzt werden, die bereits jetzt mit Bergbaufunktionen belegt sind.

Auch die RWE-Werkbahntrasse solle genutzt werden. Die Schieneninfrastruktur müsse das Rückgrat der Region werden. Entlang der Schienen würde sich Innovation entwickeln, an den jetzigen Kraftwerksstandorten ebenso wie an den kleinen Bahnhöfen in Dörfern. In der Vernetzung bestehe die große Chance.