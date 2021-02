Kommunalpolitiker aus Erkelenz : Ralf Derichs hat neuen Posten im Zweckverband

Erkelenz Ralf Derichs aus Erkelenz, Fraktionschef der SPD im Heinsberger Kreistag, wurde in der ersten Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Nahverkehr Rheinland (NVR) nach der Kommunalwahl zum Vorsitzenden des Vergabeausschusses gewählt.

Der Ekelenzer ist einer von insgesamt drei Vertretern des Kreises Heinsberg in der NVR-Verbandsversammlung. „Die Reaktivierungen der Bahnstrecken Baal – Linnich und Baal – Hückelhoven – Ratheim – Wassenberg sind die vorrangigen Maßnahmen zur Verbesserung der schienengebundenen Verkehrsinfrastruktur in unserem Kreis“, beschreibt Ralf Derichs die Ziele seiner Arbeit beim NVR in den kommenden Jahren. Darüber hinaus sei anzustreben, den S-Bahn-Verkehr von Mönchengladbach in den Kreis Heinsberg hinein zu verlängern, ergänzt Derichs.