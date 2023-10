Musik mit Menschen mit Behinderung Quod Libet setzt Inclusio-Reihe in Erkelenz fort

In Erinnerung an die tollen Konzerte im Iehemaligen Inclusio an der Erkelenzer Südpromenade haben eine Reihe von Menschen um Fred Feiter und Beate Theißen die Reihe „Inclusio meets Music“ ins Leben gerufen. Das Konzept: Menschen mit und ohne Behinderung musizieren gemeinsam. Nachdem die ersten Konzerte in der Oerather Mühle bereits funktionierten, geht es am Freitag, 27. Oktober, weiter. ist es endlich wieder so weit. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.