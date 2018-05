Erkelenz : Publikum feiert den jungen Geigenvirtuosen Yuri Revich

Er trat in der Carnegie Hall von New York, spielt regelmäßig im Konzerthaus Berlin und der Preston Bradley Hall in Chicago. Nun gastierte der 26-jährige Virtuose Yuri Revich beim VHS-Meisterkonzert in der Stadthalle. Der österreichische Geiger russischer Herkunft brillierte in Felix Mendelssohn Bartholdys Violinkonzert e-Moll Opus 64. Er ließ seine Stradivari aus dem Jahr 1709 in den höchsten Lagen leuchten, berührte mit innigen Momenten und unendlich feinen Nuancen, begeisterte mit Temperament, Leidenschaft und hochvirtuosem Spiel. Während des Auftritts mit dem Sinfonieorchester Aachen trafen sich für einen winzigen Augenblick die Blicke von Solist und Orchesterleiter Justus Thorau. Es war wie eine kaum merkliche Atempause zur Versicherung des Einverständnisses, um beinahe innehaltend das konzertante Miteinander unendlich behutsam zurückzunehmen und bald darauf wieder lebendig durchwirkt zu steigern. Unter Leitung des kommissarischen Generalmusikdirektors Thorau bewies das Sinfonieorchester Aachen die Kunst, in der Balance von Zurückhaltung und leidenschaftlich entfaltetem Spiel Begleiter und konzertanter Partner zu sein. Für die Darbietung vor der Pause dankte der Großteil der Besucher mit Ovationen.

Das Orchester entließ die Besucher mit Werken von Grieg, Mendelssohn Bartholdy und Schubert in die Sommerpause der Meisterkonzerte. Es eröffnete das Konzert mit Ausschnitten aus den "Peer Gynt"-Suiten Opus 46 und 55 und dabei mit dem Allegretto pastorale der "Morgenstimmung". Einfühlsam führten die Musiker in dieses so bekannte Werk ein, Instrumente lösten einander ab, Streicher entfalteten atmosphärisch den fließenden Duktus der Melodie. Die Klangmalerei geriet fein und farbig ausbalanciert. Die differenzierte Detailarbeit in der ganzheitlich servierten Aufführung bestimmte ebenso die Darbietung der weiteren Sätze. Zu "Anitras Tanz" erklangen anmutig gezauberten Pizzicati, um auf sprunghafte Lebendigkeit zu treffen. In der vitalen Interpretation des Satzes "In der Halle des Bergkönigs" kam im wirbelnd gesteigerten Spiel trefflich Peer Gynts traumgleiche Phantasie zum Ausdruck. Der sehnsuchtsvoll singende Klang in "Solvejgs Lied" beschloss die Auswahl. Der zweite Teil gehörte Schuberts Sinfonie h-Moll D759, bekannt als "Die Unvollendete", weil der dritte Satz nur in einer fragmentarischen Klavierskizze vorliegt. Celli und Bässe eröffneten im geheimnisvoll raunenden Klang, die Geigen antworteten. Es war der Auftakt zu ausdrucksvoll ausgespielten Kontrasten mit dramatischen Steigerungen und sanften Momenten des ersten Satzes. Einfühlsam differenziert endete das Programm mit dem Andante con moto. Klarinette, Oboe, Querflöte setzten feine Akzente.

(anw)