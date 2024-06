Public Viewing in Schwanenberg Rappelvoller Pastoratshof zum Eröffnungsspiel

Viel Arbeit hat hinter einem engagierten Team von 40 Männern und Frauen gelegen, die in den letzten Tagen die Überdachung über den Pastoratshof installiert haben. „Das ist Schwerstarbeit, aber alle haben an einem Strang gezogen“, freut sich der Pfarrer, der sich Fußballfesttage für Jung und Alt, für Groß und Klein erwünscht. Das Public Viewing ist ein Gemeinschaftsprojekte vieler in Schwanenberg: die Mitglieder des SV Schwanenberg sorgen für den Getränkeausschank, die vom TV Schwanenberg schwitzen am Grill, die Mitglieder des Presbyteriums bringen die Wertmarken an Mann und Frau.