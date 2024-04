Weiterbildung in Erkelenz Bedarf an psychologischer Beratung steigt

Das weiß auch der Psychologe Ingo Bögner, der in Erkelenz seine Praxis betreibt. Er ist gefragter Experte in Sachen Angst- und Panikstörungen und gern gesehener Interviewpartner, wenn es etwa um Rede- oder Flugangst geht. Jetzt ist an der Ostpromenade 4 oberhalb seiner Praxis ein neues Coaching Forum entstanden, in dem interessierte und vor allem geeignete Menschen sich zum Coach und/oder zum Psychologischen Berater ausbilden lassen können. Wer im Coaching Forum Erkelenz seine Ausbildung beginnen will, muss eine gereifte Persönlichkeit besitzen, um später einmal erfolgreich arbeiten zu können. „Weltweit ist Coaching tausendmal so groß wie Therapie“, sagt Bögner. „Dabei geht es um das gute Leben. Die meisten Menschen sind gesund, sie müssen nur lernen, besser mit ihrem Leben umzugehen.“ Und dazu sei keine Psychotherapie nötig, hier kämen die Coaches und Psychologischen Berater ins Spiel.