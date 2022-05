Protokoll aus Erkelenzer Wahlbüro : „Einmal Wahlhelfer, immer Wahlhelfer“

Heinz Baltes (r.) und Stefan Heinrichs mit dem Wahlhelferteam. Die Helfer müssen unter anderem die Wahlberechtigungen prüfen und abends die Stimmen auszählen. Foto: Ruth Klapproth/RUTH KLAPPROTH

Erkelenz Seit Jahrzehnten ist Heinz Baltes Wahlhelfer in Erkelenz. Gemeinsam mit Stefan Heinrichs und seinem Team hielt er am Sonntag in der Pflegeschule die Stellung. Bei einer Wählerin um 18.02 Uhr blieb das Duo hart.