In Lützerath haben am Montag, 18. Januar 2021, die Abrissarbeiten an Häusern begonnen. Laut Tagebaubetreiber RWE soll der Tagebau das Erkelenzer Dorf Ende des Jahres oder zu Beginn des kommenden Jahres erreicht haben. Begleitet wurden die Arbeiten erneut von Protesten.